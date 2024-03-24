الكرملين يوضح ما اتفق عليه بوتين مع بشار الأسد وأردوغان بعد هجوم موسكو

أحد منفذيه اعترف بأنه جُند مقابل المال.. إليكم ما نعرفه حتى الآن عن هجوم موسكو

لحظات هجوم مسلح داخل قاعة موسيقية في موسكو.. إليكم ما نعرفه حتى الآن

(CNN)-- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات منفصلة مع نظيريه التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، السبت، ووعد بـ"تعاون أوثق" في مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم المميت على الحفل الموسيقي في موسكو، وفقا لبيان الكرملين.

وجاء في البيان أن أردوغان قدم "تعازيه العميقة والقلبية لأسر وأصدقاء الضحايا وشدد على الحاجة الملحة لتعاون ثنائي أوثق في الحرب ضد التهديد الإرهابي".

وفي محادثة مع بوتين، أعرب الأسد عن "تمنيه الصبر والسكينة لعائلات الضحايا وأصدقائهم"، واتفقا على "تكثيف الاتصالات، في معالجة مكافحة الإرهاب"، بحسب الكرملين.

وروسيا هي أقوى قوة أجنبية تعمل في سوريا، وتحالف بوتين منذ فترة طويلة مع الأسد، حيث ألقى بثقل الجيش الروسي خلف نظيره السوري.