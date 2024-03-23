"همجي".. شاهد رد بوتين على "الهجوم الإرهابي" في قاعة موسيقية بموسكو

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بيانا بعد "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف حفلًا موسيقيًا بمنطقة موسكو، ووصفه بأنه "همجي" على حد تعبيره. وعلى الرغم من إعلان داعش مسؤوليتها عن الهجوم، قال بوتين إن "الجناة" كانوا متجهين إلى الحدود الأوكرانية قبل إلقاء القبض عليهم.

وأضاف بوتين: "جميع الجناة الأربعة المباشرين للهجوم الإرهابي، جميع الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس قد تم العثور عليهم واحتجازهم. حاولوا الاختباء والتحرك نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد نافذة لهم، بحسب البيانات الأولية، على الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة. وتم اعتقال 11 شخصًا".

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