السفير الروسي في أمريكا يرد على التقارير بشأن "التحذير من هجوم موسكو"

أحد منفذيه اعترف بأنه جُند مقابل المال.. إليكم ما نعرفه حتى الآن عن هجوم موسكو

لحظات هجوم مسلح داخل قاعة موسيقية في موسكو.. إليكم ما نعرفه حتى الآن

(CNN)-- قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، الأحد، إن السفارة الروسية في واشنطن "لم تتلق أي إخطارات وسط تقارير عن هجمات إرهابية وشيكة في موسكو".

وأضاف أنتونوف، لـ"ريا نوفوستي": "لم نتلق أي إخطارات أو رسائل مسبقة، ولم يكن لدي أي اتصالات مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بشأن هذه القضية".

وفي ضوء الهجوم الذي وقع الجمعة، ذكر أنتونوف أن الاتصالات بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في الحرب ضد الإرهاب قد تم "تدميرها"، مضيفا أن "الخطأ ليس خطأ موسكو".

وقال: "كنت أذكر الأمريكيين دائما بأن رئيسنا هو أول من مد يده في عام 2001 للأمريكيين وأعلن استعداده لتقديم المساعدة، وليس خطأنا أن كل هذا قد تم تدميره اليوم".

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية حذرت الأمريكيين مطلع آذار/مارس من "تجنب التجمعات الكبيرة" بسبب تقارير "تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة في موسكو".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلك التحذيرات، وأخبر جهاز الأمن الفيدرالي أن تحذيرات السفارة الأمريكية كانت "استفزازية وابتزازا صريحا".