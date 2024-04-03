البيت الأبيض يغير خططه حول استضافة إفطار رمضاني بسبب ضغوط غزة

محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

(CNN)-- قام البيت الأبيض بتغيير خطط الرئيس جو بايدن لاستضافة حفل إفطار رمضاني ليلة الثلاثاء مع قادة الجالية الإسلامية، وسط ما تواجهه الإدارة من غضب وقلق عربي وفلسطيني وإسلامي مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيستضيف عشاءً صغيرًا مع كبار مسؤولي الإدارة المسلمين، والحاضرون من خارج الإدارة سيكونون تحت انتقادات شديدة، ومن المتوقع أن يحضر الإفطار نائب الرئيس، كامالا هاريس، وكبار مسؤولي الإدارة الإسلامية، وكبار أعضاء فريق الأمن القومي لبايدن، وأقل من 12 ضيفا مدعوا، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

وقالت مصادر لشبكة CNN في وقت سابق إن العديد من الأشخاص الذين تمت دعوتهم للحضور رفضوا، بسبب الإحباط من دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال مصدر آخر مطلع على الخطط إنه لم يكن هناك اهتمام كبير من جانب المشاركين في تناول الطعام والاحتفال، وأنه أصبح من الواضح أنه سيكون هناك نقاش حول السياسة في تلك الأوقات.

من جهته قال مصدر ثالث لشبكة CNN: "الشعور الذي سمعناه مراراً وتكراراً هو أن أي شخص يذهب إلى الإفطار بينما يُقتل الفلسطينيون ويجوعون يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

ويأتي شهر رمضان هذا العام بعد مقتل أكثر من 32,000 شخص منذ أن شنت إسرائيل حملة شرسة في غزة ضد حماس في أعقاب الهجمات الوحشية التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وكان بايدن قد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لكنه لم يصل إلى حد القول بأنه يجب أن يكون دائما أو ستوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل.