إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما بالعالم بسبب خلل بمنظومة صاروخية

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(CNN)-- أغلقت الدنمارك أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم بسبب خلل بمنظومة قاذفة صواريخ نشطة على متن سفينة تابعة للبحرية الدنماركية، حسبما أعلن الجيش الدنماركي، الخميس.

وقالت القوات المسلحة الدنماركية في بيان لها، إن المعزز الموجود على صاروخ هاربون الموجود على متن السفينة تم تفعيله خلال اختبار إلزامي، الخميس، ولا يمكن حاليًا إبطال حالة التفعيل على منصة الإطلاق، مضيفة أن المتخصصين بطريقهم لحل المشكلة.

وأوضح البيان أن منطقة الخطر تقدر بما يصل إلى 5-7 كيلومترات (حوالي 3-4 أميال) من محطة كورسور البحرية، على ارتفاع حوالي 1000 متر فوق الماء في الاتجاه الجنوبي، لافتة إلى أن الصاروخ ليس في اتجاه جسر الحزام الكبير.

وأضاف الجيش أن المجال الجوي في المنطقة مغلق حاليا أيضا.

وقال البيان إنه تم إبلاغ الشرطة والسلطة البحرية الدنماركية، كما تم إخطار السفن المتجهة إلى منطقة الخطر ومطالبتها بالانتظار حتى يتم حل المشكلة.

وتتمركز السفينة نيلز جويل في مضيق الحزام الكبير في الدنمارك، البوابة البحرية الرئيسية لبحر البلطيق.