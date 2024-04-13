(CNN)-- تعمل شركة آبل على إصلاح خلل في أحدث برامجها لنظام التشغيل iOS يقترح رمز تعبيري للعلم الفلسطيني عندما يبحث بعض المستخدمين عن كلمة "القدس" في لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية.

وقالت شركة ابل لشبكة CNN إنها على علم بوجود خطأ في الرموز التعبيرية التنبؤية في لوحة المفاتيح، وتعمل على إصلاح سيكون متاحًا في التحديث التالي لنظام iOS.

وقدّم آخر تحديث للبرنامج التشغيلي iOS 17.4.1، في 21 مارس/ اذار، لكن الاكتشاف الأخير للخلل أزعج بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وفي أحد المنشورات على منصة أكس (تويتر سابقا) حظي بأكثر من 2.3 مليون مشاهدة، تساءلت إحدى مستخدمات هاتف ايفون عما إذا كانت شركة ابل على علم بذلك - وما إذا كان ذلك متعمدًا- وقالت شركة أبل إن المشكلة كانت خطأ ولم يتم تشفيرها في لوحة المفاتيح عن عمد.

لكن المستخدمة، التي قالت إنها يهودية، قدمت قائمة طويلة من المدن الأخرى التي لا تظهر عليها علامة عند إدخالها في مربع البحث عن الرموز التعبيرية.

ومن الممكن أن تكون تقنية التعلم الآلي من ابل قد حددت الرموز التعبيرية المقترحة بناءً على تحليل النصوص من ملايين مستخدميها، ورفضت شركة أبل تقديم تفاصيل عن السبب.