كاثرين أميرة ويلز تعتذر عن "الارتباك"بعد نشر صورة معدلة لها مع أبنائها.. ماذا حدث؟

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)--أصدر أمير وأميرة ويلز صورة للأمير لويس احتفالاً بعيد ميلاده السادس، الثلاثاء، وقال مصدر ملكي بريطاني، إن أمير وأميرة ويلز ممتنان لرسائل عيد الميلاد التي تلقوها للأمير لويس.

وهذه صورة جديدة للأمير لويس، التقطتها أميرة ويلز كيت ميدلتون في الأيام القليلة الماضية في وندسور.

وهذه أول صورة تنشرها العائلة منذ فضيحة تعديل الصور الشهر الماضي لأميرة ويلز.

وأضاف المصدر: "يأتي هذا في وقت غير مسبوق بالنسبة لعائلة ويلز حيث تواصل الأميرة تعافيها".

"نحن نقدر أن هذا تغيير في العملية المعتادة لإصدار صور أعياد ميلاد الأطفال. كانت العائلة على علم بحقيقة أنهم طلبوا الخصوصية أثناء تعافي الأميرة، ومع ذلك، أرادوا مشاركة الصورة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كوسيلة لشكر الذين أرسلوا أمنيات في عيد الميلاد".

ويقول مصدر ملكي إن هذه الصورة غير معدلة.

وفي الصورة، يمكن رؤية الأمير لويس، وهو الرابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني، مبتسما للكاميرا وهو مستلق على بطانية خلال نزهة.

والصورة المنشورة على حسابات الزوجين الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تُنسب إلى كاثرين، أميرة ويلز.

ويقوم مكتب الصور التابع لـCNN بتحليل الصورة.

وصدرت صورة معدلة لأميرة ويلز كيت ميدلتون، وعائلتها في مارس/آذار الماضي، وأثارت مخاوف بشأن الشفافية والصدق.