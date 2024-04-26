فيديو أسلوب استقبال وزير الخارجية الأمريكي في الصين يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة وصول وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إلى العاصمة الصينية، بكين، والأسلوب الذي تم استقباله به.

وابرز نشطاء استقبال بلينكن "دون سجاد أحمر" على ارض المطار حيث كان باستقباله المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو.

والتقى بلينكن بنظيره الصيني، وانغ يي، في اجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات انتهى في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لبكين.

ويعقد بلينكن على رأس وفد أمريكي كبير اجتماعات متعددة في الصين بما في ذلك مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية لشؤون الإنترنت والمخدرات، واجتماعات مع وفد صيني أصغر، وغداء عمل.