استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

هذا ما قاله أطفال غزة دعمًا لطلاب الجامعات الأمريكية المتضامنين معهم

باريس، فرنسا (CNN)-- أخلت الشرطة الفرنسية ساحة جامعة السوربون في باريس من المتظاهرين المؤيدين لفلسطينيين، بحسب شرطة باريس.

وقالت الشرطة لشبكة CNN، إن العملية استمرت "بضع دقائق فقط"، وتم تنفيذها "بهدوء، دون وقوع أي حادث".

وأضافت أن تدخل الشرطة حدث في الساعة 2.30 بعد الظهر بتوقيت باريس، بناءً على طلب من سلطات الجامعة.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث، حددت مكانه شبكة CNN، ضباط الشرطة وهم يسحبون اثنين من المتظاهرين من خيمتين مختلفتين ويسحبونهما على الأرض.

وفي مقاطع فيديو تمت مشاركتها عبر الإنترنت وفحصتها شبكة CNN، شوهد ضباط الشرطة يدخلون ويطوقون المخيم الذي أقامه الطلاب في وقت سابق الاثنين، ثم يسحبون الطلاب بالقوة من الخيام.

كانت جامعة السوربون أعلنت تعليق الدراسة، بعد أن تجمع الطلاب المحتجون على الحرب في غزة بالساحة الرئيسية، الاثنين، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الطلاب وحصلت عليها شبكة CNN.

وقالت الرسالة: "نبلغكم أنه بقرار من إدارة الجامعة، سيتم إغلاق مركز السوربون بعد ظهر يوم الاثنين 29 أبريل. كما سيتم إغلاق مكتبة جامعة السوربون المشتركة (BIS)"، فيما أشارت الرسالة إلى أن المراكز الأخرى بالجامعة ستظل مفتوحة.

وتواصلت CNN مع الجامعة للحصول على تعليق.