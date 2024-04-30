(CNN)-- أعلن خفر السواحل الفلبيني (PCG)، الثلاثاء، أن قوات خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من سكاربورو شول، في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم حرس السواحل الفلبيني العميد البحري جاي تارييلا، في بيان: "واجهت السفن الفلبينية مناورات خطيرة وعرقلة من جانب أربع سفن لخفر السواحل الصيني وست سفن تابعة للميليشيا البحرية الصينية".

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن خفر السواحل الصيني استخدم خراطيم المياه ضد إحدى سفنه، وضد سفينة تابعة للمكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية أثناء قيامهما "بدورية مشروعة" في المنطقة.

وأردفت قوات PCG أن سفينتها تعرضت "لأضرار في الدرابزين والمظلة"، والتي زعمت أنها "تمثل دليلا على قوة ضغط المياه التي استخدمتها خفر السواحل الصيني في مضايقة السفن الفلبينية".

ومن جانبه، قال خفر السواحل الصيني في منشور على موقع "ويبو"، الثلاثاء إنه طرد سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة للحكومة الفلبينية "لدخولهما" المياه الصينية، "وفقا للقانون".

وتُعتبر منطقة سكاربورو شول، المعروفة أيضا باسم باجو دي ماسينلوك، منطقة شعاب مرجانية صغيرة، ولكنها استراتيجية وأرض صيد خصبة تقع على بعد 130 ميلا (200 كيلومتر) غرب جزيرة لوزون الفلبينية.

والجزيرة، التي تطلق عليها الصين اسم جزيرة هوانغيان، هي واحدة من عدد من الجزر والشعاب المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والتي شكلت نقطة اشتعال للنزاعات الإقليمية بين الدول الآسيوية.

وقال خفر السواحل الفلبيني أيضا إن الجانب الصيني أعاد نصب حاجز عائم بطول 380 مترا (1247 قدما) "يغطي مدخل المياه الضحلة بالكامل، مما يقيد الوصول إلى المنطقة بطريقة فعالة".

وفي مارس/آذار الماضي، فتحت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه ضد سفينة فلبينية كانت في مهمة إعادة إمداد في بحر الصين الجنوبي، مما تسبب في تعرضها "لأضرار جسيمة".