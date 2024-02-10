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القدس (CNN)-- تم العثور على الطفلة الفلسطينية هند رجب ميتة، وتبلغ من العمر 5 سنوات، والتي كانت محاصرة في سيارة مع أقاربها القتلى، بعد أن تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي في غزة، الشهر الماضي.

وقال الصحفي الفلسطيني خضر الزعنون، والذي يعمل في شبكةCNN وتحدث إلى جد الطفلة، إن الطفلة (هند رجب) وكل من كان في السيارة عُثر عليهم مقتولين برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب محطة فارس للوقود في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت هند تسافر في سيارة مع عمها وزوجته وأطفالهما الأربعة، هربا من القتال في شمال غزة، عندما تعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي، حسبما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS).

وأجرت ابنة عم هند، ليان حمادة، البالغة من العمر 15 عاما، اتصالا يائسا للمساعدة عبر خدمات الطوارئ، حيث سجلته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي. وكشف صوت طلقات نارية عن مقتل ليان حمادة أثناء إجرائها الاتصال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن اثنين من موظفي الإسعاف التابعين لها تُوفيا أيضا، بعدما تم إرسالهما للعثور عليها.

وبعد وقت قصير من الحادث، قدمت شبكة CNN للجيش الإسرائيلي تفاصيل حول الحادث، الجمعة الماضية، بما في ذلك الإحداثيات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بتلك الحادثة المذكورة".

وعندما اتصلت به CNN مرة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يزال يبحث في الحادث".