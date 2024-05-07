(CNN)-- انطلقت في موسكو، مراسم تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث أدى رسميا اليمين الدستورية لولاية خامسة في منصبه، الثلاثاء، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار الماضي.

وقال بوتين في خطاب تنصيبه القصير بموسكو، إن روسيا لا تستبعد الحوار مع الغرب، لكن "الخيار لهم" لمواصلة العدوان، أو السلام.

وأضاف بوتين: "نحن لا نرفض الحوار مع الدول الغربية"، و"الخيار لهم: هل يعتزمون الاستمرار في محاولة كبح تنمية روسيا، أو مواصلة سياسة العدوان، أو الضغط المستمر على بلدنا لسنوات، أو البحث عن طريق للتعاون والسلام".

وأوضح الرئيس الروسي: "أكرر: من الممكن إجراء حوار، بما في ذلك حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي. لكن ليس من موقع قوة وبدون أي غطرسة وغرور، ولكن فقط على قدم المساواة مع احترام مصالح بعضنا البعض".

كما أشار فلاديمير بوتين إلى أن روسيا منفتحة على تطوير العلاقات مع الدول الأخرى، التي وصفها بـ"الأكثرية".

وقال: "لقد كنا وسنكون منفتحين على تعزيز العلاقات الجيدة مع جميع الدول التي تعتبر روسيا شريكا موثوقا وصادقا، وهي بالفعل تمثل الأغلبية العالمية".

وبدا أن بوتن يتحدث أيضا عن الاضطرابات الداخلية في روسيا موضحا: "نحن بحاجة إلى تعلم الدروس، وألا ننسى التكلفة المأساوية الناجمة عن الاضطرابات والصدمات الداخلية. ولذا، يجب أن تكون دولتنا قوية ونظامنا الاجتماعي والسياسي مستقر تماما".

وحضر حفل التنصيب قادة المناطق الأوكرانية التي تم ضمها بشكل غير قانوني، وهي: لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

ومع ذلك لم ترسل الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية ممثلين لها لحضور حفل تنصيب بوتين، الثلاثاء.

وفاز بوتين بنسبة 87.3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية التي أُجريت في مارس/آذار 2024، بحسب لجنة الانتخابات المركزية في البلاد. وتعني النتيجة أن بوتين سيحكم روسيا حتى عام 2030 على الأقل، عندما يكون بلغ من العمر 77 عاما. ليكون الزعيم الذي أمضى أطول فترة في حكم روسيا منذ الدكتاتور السوفيتي الأسبق، جوزيف ستالين، وسيضمن عقدا ثالثا كاملا من الحكم.

وبعد توليه منصبه رسميا، يحضر بوتين عرضا للفوج الرئاسي بساحة الكاتدرائية في الكرملين. والفوج الرئاسي هو وحدة النخبة العسكرية الأكثر شهرة، وفقا لما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية للأنباء، و يقوم الأفراد العسكريون في الفوج بمهامهم طوال مراسم التنصيب.