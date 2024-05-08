منها مدينة عربية.. أي المدن يقصدها المزيد من أصحاب الملايين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) كشفت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن عن تقرير يسلط الضوء على أغنى مدن العالم وأسرعها نموًا والتي تضم أكبر عدد من والمليونيرات والمليارديرات، مصحوبة برؤى عالمية وعقارية من كبار الخبراء الأكاديميين والصناعيين.

وقد صنف التقرير المدن الأسرع نموًا بعدد أصحاب الملايين خلال الفترة ما بين عام 2023 وعام 2013. حيث جاءت مدينة شنجن الصينية في المرتبة الأولى بمعدل %140. وضمن المدن العشر الأولى الأسرع نموا بالمليارديرات، شملت القائمة مدن في أمريكا والصين والهند ومدينة عربية واحدة وهي دبي، التي حازت على المرتبة العاشرة بمعدل نمو بلغ %78.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على المدن العشر الأولى الأسرع نموا بعدد أصحاب الملايين حسب تقرير شركة هينلي لعام 2024.