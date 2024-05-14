ما تعليق أمريكا على تغيير وزير الدفاع الروسي؟

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بتغيير وزير الدفاع "مؤشر إضافي على يأس بوتين لمواصلة حربه العدوانية ضد أوكرانيا".

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن "وجهة نظرنا هي أن هذا مؤشر آخر على يأس بوتين لمواصلة حربه العدوانية ضد أوكرانيا، على الرغم من أنها تمثل استنزافا كبيرا للاقتصاد الروسي وخسائر فادحة للقوات الروسية، مع بعض التقديرات التي تصل إلى 315 ألف ضحية".

وأضاف باتيل أن "حرب الكرملين العدوانية ضد أوكرانيا تسببت في معاناة العديد من الأسر في روسيا، وبدأت روسيا هذه الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا، ويمكن لبوتين أن ينهيها في أي وقت من خلال سحب قواته من أوكرانيا بدلا من الاستمرار في مشاهدة الهجمات الوحشية على الشعب الأوكراني كل يوم".

وتابع أن الولايات المتحدة "تتوقع أن تمضي روسيا قدما في منطقة خاركيف، وقد تحرز المزيد من التقدم في الأسابيع المقبلة، لكننا لا نتوقع أي اختراقات كبيرة، وبمرور الوقت، فإن التدفق الإضافي للمساعدات الأمريكية والدعم المستمر من الشركاء سيمكن أوكرانيا من الاستمرار في مقاومة العدوان".

وذكر: "ما زلنا نشعر بقوة أن أوكرانيا تحتفظ بالمزايا الرئيسية في هذه المعركة، وأن جيشها يظل قوة قتالية شجاعة وفعالة تفرض تكاليف كبيرة على المؤسسة العسكرية الروسية".

كان الكرملين أعلن، الأحد، أن الرئيس الروسي عين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع، ليحل محل الوزير الحالي سيرغي شويغو، الذي سيصبح نائب بوتين في اللجنة الصناعية العسكرية في الاتحاد الروسي.