مسؤولون يوضحون "نافذة فرصة" تراها روسيا بهجماتها في أوكرانيا

(CNN)-- تعتقد الاستخبارات الغربية أن روسيا تسعى إلى استغلال ما تعتبره "نافذة فرصة" لتكثيف الهجمات الجوية والبرية على أوكرانيا للاستفادة من الوقت الذي ستحتاجه الأسلحة والذخائر الجديدة بحزمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تم تمريرها حديثا للوصول إلى أوكرانيا، حسبما قال ثلاثة مسؤولين على علم مباشر بآخر التقييمات لشبكة CNN.

وأوضح المسؤولون أن هناك فترة زمنية بين الموافقة على الأموال بحزمة المساعدات الأمريكية ووصولها إلى أوكرانيا، مما سيحدث فرقًا كبيرًا على الخطوط الأمامية، وهو تأخير يعتقدون أن روسيا ستسعى لاستغلاله.

ويرى المسؤولون الغربيون والأوكرانيون أن التهديد على المدى القريب بتصعيد الهجمات مرتبط بالخطط الروسية لشن هجوم أكبر في وقت مبكر من هذا الصيف، ولا يزال المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون يشعرون بالقلق إزاء التعبئة الجزئية الإضافية من قبل روسيا لإرسال المزيد من القوى البشرية إلى الخطوط الأمامية، حيث تعاني أوكرانيا من نقص بالقوى العاملة لديها.

وشنت روسيا، ليلة الأربعاء، هجوماً هائلاً بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أوكرانيا، إذ تقول السلطات الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة بدون طيار، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء البلاد، في حين قالت أكبر شركة كهرباء في أوكرانيا إن هذه هي المرة الخامسة التي تهاجم فيها روسيا منشآتها في الأسابيع الستة الماضية.