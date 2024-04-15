وصل موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة بمنطقة مانهاتن السفلى، الاثنين، حيث سيدخل التاريخ كأول رئيس سابق يُحاكم بتهم جنائية.

وقال ترامب قبيل محاكمته الجنائية التاريخية: "هذا اعتداء على أمريكا. لم يحدث شيء مثل هذا من قبل. لم يكن هناك أي شيء مثل ذلك. وكل خبراء القانون يقولون إن هذه القضية هراء. وما كان ينبغي رفعها أبدًا. إنه لا يستحق شيئًا كهذا".

وأضاف: "إنها قضية لم يكن ينبغي رفعها أبدًا. إنه اعتداء على أمريكا. ولهذا السبب أنا فخور جدًا بوجودي هنا. هذا اعتداء على بلادنا، وهي دولة تفشل. إنها دولة يديرها رجل غير كفء ومشارك بشكل كبير في هذه القضية".