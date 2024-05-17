طائرات روسية مدمرة في قاعدة القرم.. صور أقمار صناعية حصرية تكشف لـCNN

(CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها شبكة CNN حصريًا 3 طائرات روسية مدمرة ومباني مدمرة في قاعدة بيلبيك الجوية في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم المحتلة، الأربعاء.

تصوير: Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وتأتي الخسائر هذه بعد يومين من الهجمات التي شنها الأوكرانيون على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

تصوير: Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وفي الصور التي التقطتها شركة بلاك سكاي الأمريكية للتصوير عبر الأقمار الصناعية وشركة ماكسار لتكنولوجيا الفضاء، يمكن رؤية طائرتين محترقتين على خط الطيران الرئيسي في بيلبيك، بالإضافة إلى طائرة ثالثة متوقفة. وتظهر صور الأقمار الصناعية أيضًا مبنى مدمرًا مجاورًا ومبنى آخر تعرض لأضرار جسيمة.

تصوير: Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وقال حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، على تلغرام، الجمعة، إن الروس "نجحوا في صد هجوم ضخم للعدو على سيفاستوبول"، مضيفا أنه تم تدمير "العشرات" من الطائرات بدون طيار و"أكثر من خمس زوارق بحرية موجهة" وأن المدينة تعرضت لانقطاع جزئي للتيار الكهربائي بسبب سقوط حطام طائرة بدون طيار على محطة كهرباء فرعية.

تصوير: Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وعند سؤاله عن ضربة أوكرانية محتملة على بيلبيك، قال المتحدث باسم الجيش الجنوبي في الجيش الأوكراني، دميترو بليتينشوك، الخميس: "لا يمكننا الإعلان عن أي تفاصيل في هذا الوقت لأنه لا توجد معلومات مؤكدة في الوقت الحالي".

تصوير: Satellite image ©2024 Maxar Technologies

وتواصلت CNN مع الجيش الأوكراني للحصول على تحديث.