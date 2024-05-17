طائرات روسية مدمرة في قاعدة القرم.. صور أقمار صناعية حصرية تكشف لـCNN

(CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها شبكة CNN حصريًا 3 طائرات روسية مدمرة ومباني مدمرة في قاعدة بيلبيك الجوية في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم المحتلة، الأربعاء.
وتأتي الخسائر هذه بعد يومين من الهجمات التي شنها الأوكرانيون على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.
وفي الصور التي التقطتها شركة بلاك سكاي الأمريكية للتصوير عبر الأقمار الصناعية وشركة ماكسار لتكنولوجيا الفضاء، يمكن رؤية طائرتين محترقتين على خط الطيران الرئيسي في بيلبيك، بالإضافة إلى طائرة ثالثة متوقفة. وتظهر صور الأقمار الصناعية أيضًا مبنى مدمرًا مجاورًا ومبنى آخر تعرض لأضرار جسيمة.
وقال حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، على تلغرام، الجمعة، إن الروس "نجحوا في صد هجوم ضخم للعدو على سيفاستوبول"، مضيفا أنه تم تدمير "العشرات" من الطائرات بدون طيار و"أكثر من خمس زوارق بحرية موجهة" وأن المدينة تعرضت لانقطاع جزئي للتيار الكهربائي بسبب سقوط حطام طائرة بدون طيار على محطة كهرباء فرعية.
وعند سؤاله عن ضربة أوكرانية محتملة على بيلبيك، قال المتحدث باسم الجيش الجنوبي في الجيش الأوكراني، دميترو بليتينشوك، الخميس: "لا يمكننا الإعلان عن أي تفاصيل في هذا الوقت لأنه لا توجد معلومات مؤكدة في الوقت الحالي".
وتواصلت CNN مع الجيش الأوكراني للحصول على تحديث.