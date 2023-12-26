نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

وسط هجمات أوكرانيا المتصاعدة على القرم.. إليك ما يحذّر خبراء من تكشّفه إن طالت مدة الهجوم المضاد

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينتها البحرية، نوفوتشركاسك، تعرضت لأضرار في ضربة شنتها القوات الجوية الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وذكرت تاس نقلا عن بيان لوزارة الدفاع: "الليلة، أثناء صد هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ موجهة من الطائرات في قاعدة فيودوسيا، تعرضت سفينة الإنزال الكبيرة (نوفوتشيركاسك) لأضرار".

وكان قائد القوات الجوية الأوكرانية ميولا أوليشوك قال، الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت ضربة جوية على سفينة إنزال روسية في مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى تدميرها.

وشكر أوليشوك أفراد القوات الجوية المشاركين في "تدمير سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك".

وأوضح أوليشوك أن السفينة كانت تحمل طائرات شاهد الهجومية بدون طيار.

وأعلن رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا، سيرغي أكسيونوف، أن شخصا قتل، وأصيب اثنان آخران بعد أن شنت أوكرانيا غارات على بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.