زيلينسكي: الهجوم الروسي على خاركيف "تحت السيطرة"

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الهجوم الروسي على خاركيف "تحت السيطرة".

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن القوات الأوكرانية تسيطر على طرق دخول القوات الروسية إلى منطقة خاركيف لكن العملية الروسية مستمرة.

وذكر أنه قد تكون هناك عدة موجات من الهجمات الروسية على المنطقة وشدد على الحاجة إلى أنظمة "باتريوت" لطرد القوات الروسية من خاركيف.

وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى 7 أنظمة دفاع جوي على الأقل لحماية البنية التحتية، مثل منشآت الطاقة: "أعتقد أن لدينا اليوم 25% مما نحتاجه للدفاع".

وأضاف أن بلاده تحتاج إلى حوالي 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز F-16 أوأي طائرات أخرى بالإضافة إلى الطائرات التي تمتلكها بالفعل.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه يود رؤية الصين في قمة السلام الأوكرانية في سويسرا الشهر المقبل.

وقال إن إشراك لاعبين عالميين مثل الصين "أمر بالغ الأهمية لأن لهم تأثير على روسيا، وكلما زاد عدد هذه الدول إلى جانبنا كلما زاد عدد الدول التي يجب أن يحسب لها حساب".

ودون تحديد الموعد، قال الرئيس الأوكراني إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي طمأنه بأن بلاده "تدعم وحدة أراضي أوكرانيا"، حسب قوله.

وقال زيلينسكي: "إنهم يؤيدون ذلك، لكن ما سيفعلونه لم نر بعد على الأقل أود أن أرى ذلك".

وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب الرئيس الصيني عن دعمه لعقد مؤتمر دولي للسلام بشأن أوكرانيا وأكد مجددا التزام الصين بلعب دور في التسوية السياسية.

ومن المقرر أن تعقد قمة السلام الأوكرانية الشهر المقبل في سويسرا.

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق إنه "يود بشدة أن تشارك الصين" في خطة السلام في أوكرانيا.

ولم يتم تمثيل روسيا في أي من محادثات السلام الدولية الأربع المغلقة التي جرت حتى الآن ولن تشارك هذا العام.

ولم تحضر الصين سوى مؤتمر استضافته السعودية.