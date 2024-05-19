أوكرانيا تزعم إغراق بارجة روسية في البحر الأسود

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نشر الأحد ، 19 مايو / أيار 2024

"استعراض للقوة ضد اليابان".. طوكيو تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن التدريبات البحرية الروسية -الصينية

(CNN)-- قالت البحرية الأوكرانية إنها أغرقت سفينة حربية روسية أخرى خلال الليل، بحسب بيان صادر، الأحد.

وكتب مكتب العلاقات العامة لقيادة القوات البحرية في منشور على منصة تيلغرام: "الليلة الماضية، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية سفينة ’كوفروفيتس 266-M‘ التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

واستهدف الجيش الأوكراني بشكل متكرر البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويذكر أنه وفي 24 مارس/ آذار، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم ضربوا سفينتين تابعتين للبحرية الروسية، إلى جانب مركز اتصالات وعدة منشآت أخرى تابعة لأسطول البحر الأسود، في هجوم على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.