أوكرانيا تزعم إغراق بارجة روسية في البحر الأسود

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- قالت البحرية الأوكرانية إنها أغرقت سفينة حربية روسية أخرى خلال الليل، بحسب بيان صادر، الأحد.

وكتب مكتب العلاقات العامة لقيادة القوات البحرية في منشور على منصة تيلغرام: "الليلة الماضية، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية سفينة ’كوفروفيتس 266-M‘ التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

واستهدف الجيش الأوكراني بشكل متكرر البحرية الروسية في البحر الأسود.

ويذكر أنه وفي 24 مارس/ آذار، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم ضربوا سفينتين تابعتين للبحرية الروسية، إلى جانب مركز اتصالات وعدة منشآت أخرى تابعة لأسطول البحر الأسود، في هجوم على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

قد يهمك أيضاً

طائرات روسية مدمرة في قاعدة القرم.. صور أقمار صناعية حصرية تكشف لـCNN

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.