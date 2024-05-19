(CNN)-- كثفت موسكو هجومها في شمال أوكرانيا، وشنت عمليتها الأكثر إثارة للدهشة خلال عامين من الحرب، حيث عبرت الحدود الشمالية في محاولات متجددة للاستيلاء على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، في الأسبوع الماضي.

قال مسؤول أوكراني إن القوات الروسية اعتقلت عشرات المدنيين في بلدة فوفشانسك الحدودية، واتهمهم ضابط كبير في الشرطة الإقليمية باستخدام الأسرى "كدروع بشرية".

وجاء الهجوم العابر للحدود في شهر صعب بالنسبة لكييف وكان بمثابة مثال آخر على ما يحدث للأوكرانيين هذا العام. فالقوات الأوكرانية موزعة إلى حد كبير، ولديها مدفعية أقل بكثير من تلك التي تمتلكها القوات الروسية، ودفاعات جوية غير كافية إلى حد كبير، والأهم من ذلك كله أنها تفتقر إلى الجنود. وتفاقمت محنتهم بسبب الطقس الجاف، مما سمح للوحدات الآلية الروسية بالتحرك بسهولة أكبر.

وقال نائب رئيس استخبارات الدفاع الأوكرانية، اللواء فاديم سكيبيتسكي، لمجلة الإيكونوميست الأسبوع الماضي: "مشكلتنا بسيطة للغاية: ليس لدينا أسلحة. لقد كانوا يعلمون دائمًا أن شهري أبريل ومايو سيكونان وقتًا صعبًا بالنسبة لنا".

ويتوقع العديد من المحللين أن يقوم الروس بتوسيع هجماتهم الحدودية غربًا إلى منطقة سومي، التي شهدت أشهرًا من الغارات التي تشنها القوات الخاصة الروسية.