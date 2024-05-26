فيديو هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا بسبب الظروف الجوية

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، السبت، مقطع فيديو لهبوط اضطراري لمروحية كان يستقلها برحلة داخلية.

مقطع الفيديو نشره باشينيان على صفحته بمنصة "فيسبوك"، قائلا بتعليق: " كل شيء بخير.. بسبب سوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في (منطقة) فانادزور.."

وتبع رئيس الوزراء الأرميني قائلا: "الآن سنواصل رحلتنا بالسيارة.. يومكم سعيد".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يأتي بعد نحو أسبوع على حادث مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي قتل إلى جانب عدد من المسؤولين على متنها.

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