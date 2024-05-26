ضربة روسية حولتها إلى كتلة لهب.. شاهد ما حدث لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- ارتفعت حصيلة قتلى الغارة الروسية التي استهدفت متجرًا كبيرًا للأجهزة في مدينة خاركيف الأوكرانية، مرة أخرى، الأحد، إلى 16 شخصًا على الأقل، وفقًا للسلطات.

ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، بحسب الشرطة. وأُصيب ما لا يقل عن 44 شخصًا.

وتواصل السلطات جمع عينات الحمض النووي من أقارب الضحايا المحتملين.

وقال أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، الأحد، إن "من بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا ووالدتها". وأضاف أن ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف سينيهوبوف: "لقد قام رجال الإنقاذ بإزالة ما يقرب من 30% من الركام. لقد قمنا بتعليق العمل أثناء إنذار الغارات الجوية. وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المحتل تكتيكات الضربة المزدوجة".

وفي الوقت نفسه، وجنوبًا في منطقة خيرسون، حذّرت السلطات السكان بتجنب الأماكن المفتوحة، حيث وردت تقارير عن انفجارات.

وقال رومان مروتشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون، في منشور على تطبيق تيليغرام، الأحد: "العدو يهاجم من الضفة اليسرى المحتلة مؤقتًا. لا تبق في المناطق المفتوحة. اعتن بنفسك وبأحبائك".

وقال الجنرال سيرهي "مارسيل" ملنيك، قائد قوات الدفاع عن مدينة خاركيف، في وقت سابق، الأحد، إن القوات الروسية هاجمت مواقع الخطوط الأمامية الأوكرانية في خاركيف 15 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفًا أن "بعض الهجمات لا تزال مستمرة".

وما بين السبت إلى الأحد، أطلقت القوات الروسية 14 صاروخًا وأكثر من 30 طائرة بدون طيار هجومية على أوكرانيا، وفقًا للجيش الأوكراني.