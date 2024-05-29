ملياردير يشتري "البريد الملكي" البريطاني.. من هو وكم قيمة الصفقة؟

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(CNN)-- قبل مالك شركة البريد الملكي في بريطانيا "Royal Mail" عرض استحواذ بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.5 مليار دولار) من الملياردير التشيكي، دانييل كريتينسكي، مما يمهد الطريق لبيع واحدة من أقدم المؤسسات البريطانية وأكثرها شهرة لمالك أجنبي لأول مرة.

قالت شركة International Distribution Services، التي تمتلك البريد الملكي الذي يتكبد خسائر خلال السنوات الماضية، الأربعاء، إنها قبلت عرض استحواذ بقيمة 3.70 جنيهًا إسترلينيًا للسهم (4.69 دولارًا) من مجموعة EP Group التابعة لشركة كريتينسكي.

وتأتي هذه الصفقة بعد سنوات قليلة صعبة بالنسبة للبريد الملكي، الذي تم خصخصته في عام 2013. وقد عانى من انخفاض حاد في الطلب على خدماتها وسجل خسارة قدرها 348 مليون جنيه استرليني (445 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 مارس - وهو ما يمثل خسارة بقيمة أفضل قليلاً من العام الذي سبقه عندما خسرت 419 مليون جنيه إسترليني (536 مليون دولار).

ويذكر أن خطوة كريتينسكي تأتي في لحظة حساسة سياسيا حيث تستعد المملكة المتحدة لإجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/ تموز، وستخضع عملية الاستحواذ المقترحة لمراجعة الأمن القومي، وربما من قبل حكومة جديدة. تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيفوز بأول انتخابات له منذ عام 2005 ويحل محل إدارة المحافظين الحالية.