(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد يوم من إدانته بـ34 تهمة متعلقة بقضية "أموال الصمت" للصحفيين الجمعة، إن "أشخاصا سيئين" مسؤولون عن إدانته.

وصرّح ترامب للصحفيين من "برج ترامب" في مانهاتن بعد يوم من إدانته بالتهم قائلا: "إذا كانوا يستطيعون فعل ذلك بي، فإن بإمكانهم القيام بالأمر نفسه تجاه أي شخص آخر".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن هناك "أشخاص سيئين" يتحملون مسؤولية إدانته بالتهم.

وكرر ترامب ادعاءاته بأن القاضي خوان ميرشان كان "متناقضا جدا" في هذه القضية.

وأضاف ترامب: "أما بالنسبة للمحاكمة نفسها، فقد كانت غير عادلة للغاية. لم يكن مسموحاً لنا باستخدام خبيرنا الانتخابي تحت أي ظرف من الظروف لقد رأيت ما حدث لبعض الشهود الذين كانوا في جانبنا لقد صلبوا حرفياً من قبل هذا الرجل".

ومضى ترامب في انتقاد القاضي خوان ميرشان أكثر، قائلاً: "إنه يبدو كالملاك، لكنه في الحقيقة شيطان".