الإمارات.. وساطة جديدة تفضي لتبادل 150 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، أن جهود الوساطة الجديدة التي تقودها الدولة أفضت إلى تبادل 150 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية ورد فيه: "هذه الوساطة - وهي الرابعة منذ مطلع العام الجاري التي تنجح دولة الإمارات في تحقيقها - جاءت نتيجة تسخير الدولة علاقاتها المتميزة لدى الجانبين للوصول إلى هذا الاتفاق.. وتقدمت وزارة الخارجية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى".

وأضافت: "أكدت الوزارة على تواصل مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود التي تعمل على إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا"، منوهة إلى "أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة".

وذكر بيان الوزارة أن جهود الوساطة الإماراتية "نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ثلاث عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية".