زيلينسكي يقيل القائد الأعلى لجيش بلاده.. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

(CNN)-- أكدت الصين، الجمعة، أنها لن تحضر قمة السلام الدولية في أوكرانيا والتي ستعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في الملخص الصحفي اليومي: "لا تزال هناك فجوة واضحة بين ترتيبات الاجتماع ومطالب الصين وأيضا التوقعات العامة للمجتمع الدولي، ويجد الجانب الصيني صعوبة في حضور الاجتماع وأبلغ الأطراف المعنية باعتباراته ومخاوفه".

وقالت الوزارة في بيان عقب المؤتمر الصحفي إن الصين تعتقد أن أي مؤتمر دولي للسلام يجب أن يحظى "باعتراف كل من روسيا وأوكرانيا ومشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي"، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى أن الصين يمكن أن تنظم مؤتمر سلام يضم روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمي زيلينسكي، قد ناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والزعيم الصيني، شي جينبينغ، الأحد، لحضور قمة السلام المقررة في سويسرا الشهر المقبل، وقال في رسالة فيديو باللغة الإنجليزية: "إنني أناشد قادة العالم الذين ما زالوا بعيدين عن الجهود الدولية لقمة السلام العالمية- الرئيس بايدن، رئيس الولايات المتحدة، والرئيس شي، زعيم الصين".