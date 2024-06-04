رئيس وزراء الهند يعلن فوزه مع انتكاسات صادمة بشأن قبضة حزبه على السلطة

(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فوزه في الانتخابات العامة الضخمة في البلاد، بينما أظهرت النتائج الأولية أن الناخبين ساهموا في انتكاسات صادمة من شأنها أن تقلل من مدى قبضة حزبه على السلطة. في حين سادات توقعات باتجاهه إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال مودي، في خطاب ألقاه في مقر حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي، الثلاثاء: "اليوم يوم مجيد... التحالف الوطني الديمقراطي سيشكل الحكومة للمرة الثالثة، ونحن ممتنون للشعب".

وأضاف مودي: "هذا انتصار لأكبر ديمقراطية في العالم. وهذا انتصار لولاء البلاد للدستور، وانتصار لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة".

تشير النتائج الأولية إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا، بزعامة مودي، قد يضطر إلى الاعتماد على شركاء في الائتلاف لتشكيل الحكومة. ومن بين هؤلاء الشركاء أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وهي المجموعة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا وتتولى السلطة منذ انتخابه للمرة الأولى في عام 2014.

من المقرر أن يشكل مودي حكومة بمساعدة حزب التحالف الوطني الديمقراطي، وهو ما يضمن له فترة ولاية ثالثة على التوالي، وهو ما يجعله أحد أكثر السياسيين نجاحًا في الهند ما بعد الاستقلال.

ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة في الساعات المقبلة، لكن الاتجاهات الحالية تظهر أنها مع ذلك تمثل ضربة شخصية لمودي، الذي تعهد بالفوز بأغلبية ساحقة تبلغ 400 مقعد في انتخابات هذا العام.

ورغم أن النتائج النهائية لا تزال معلقة، فإن تحالف مودي في طريقه للحصول على 272 مقعدًا، وفقا لموقع لجنة الانتخابات على الإنترنت، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشكيل الحكومة.

شهد هدم مسجد.. خسارة مدوية للحزب الحاكم في مكان إطلاق حملة مودي

لقد خسر الحزب الحاكم في الهند دائرته الانتخابية في فايز آباد، حيث افتتح مودي معبد رام ماندير المثيرة للجدل في يناير/كانون الثاني، ليبدأ بشكل غير رسمي حملته للانتخابات العامة هذا العام.

وفاز عوضيش براساد من حزب ساماجوادي المعارض هناك بدلا من ذلك، في صدمة هائلة للحكومة الحاكمة التي كان بناء المعبد الهندوسي الكبير أداة رئيسية لحملتها الانتخابية.

تم بناء رام ماندير في موقع مسجد بابري، وهو مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، وقد دنسته الجماعات الهندوسية اليمينية في عام 1992، مما أدى إلى موجة من العنف الديني القاتل لم تشهدها منذ عقود.

معبد رام ماندير Credit: Ritesh Shukla/Getty Images

ولطالما كان بناء المعبد حلمًا لحزب بهاراتيا جاناتا، الذي تكمن جذوره في المنظمة السياسية القومية الهندوسية، راشتريا سوايامسيفاك سانغ.

وفي يناير/كانون الثاني، كرس مودي المعبد الفخم، وتولى دور رئيس الكهنة وزعيم الأمة، في خطوة قال محللون إنها أبعدت الهند عن أساسها العلماني، إلى دولة هندوسية أولاً.

وقبل ساعات من ذلك، أصبح الجدل بمثابة صرخة حاشدة لحزب بهاراتيا جاناتا، حيث دعا أنصاره في المقر الرئيسي في دلهي إلى هدم المزيد من المساجد.

من هو ناريندرا مودي؟

ولد ناريندرا مودي في ظل الفقر بعد ثلاث سنوات من استقلال الهند، وصعد إلى قمة المشهد السياسي في البلاد.

كان دامورداس، والد مودي، بائع شاي في محطة قطار العائلة المحلية في ولاية جوجارات الغربية. وقال مودي إنه ساعد والده في بيع الشاي بينما كانت الأسرة تكافح لتغطية نفقاتها، وهو ما ساعده، على حد قوله، على فهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع الهندي على المستوى الشعبي.

دخل مودي السياسة الهندية عندما كان عمره 8 سنوات فقط عندما التحق بالفصول الدراسية في الفرع المحلي لمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وهي منظمة يمينية تدافع عن سيادة الهندوسية في الهند. انضم إلى حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) عندما كان شابًا وشق طريقه حتى أصبح رئيسًا لوزراء ولاية جوجارات الثرية.

تم انتخابه للمرة الأولى رئيسًا للوزراء في عام 2014 بأغلبية ساحقة على وتر القومية والتنمية. وبينما يُنسب إليه الفضل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فإن سياسات الأغلبية التي ينتهجها حزب بهاراتيا جاناتا أدت إلى استقطاب الأمة وتقسيمها عبر شعارات دينية.

أشارت إعادة انتخابه في عام 2019 للعديد من المحللين إلى أن الهند كانت تتحول بعيدًا عن جذورها العلمانية المؤسسة إلى دولة هندوسية أولاً، وهو الأمر الذي تسارع خلال فترة ولاية مودي الثانية.

تمثل انتخابات هذا العام لحظة محورية في حقبة ما بعد الاستقلال في البلاد، حيث ستكون نتائجها قادرة على تشكيل مسار البلاد مع وجود مودي على رأسها.