نشطاء حقوق حيوان يخربون لوحة مثيرة للجدل للملك تشارلز الثالث

(CNN)-- قام نشطاء من جماعة لحقوق الحيوان، بتخريب أول لوحة رسمية للعاهل البريطاني، الملك تشارلز معروضة حاليًا في معرض بلندن، الثلاثاء.

ونشرت حملة جماعة "Animal Rising" مقطع فيديو على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، الثلاثاء، يظهر فيه ناشطان يستخدمان بكرة طلاء للصق لافتتين على لوحة الملك تشارلز الثالث.

ويتمتع أفراد الجمهور بحرية زيارة لوحة الملك المعروضة في معرض فيليب مولد في وسط لندن، حتى 15 يونيو/ حزيران الجاري.

وأثارت اللوحة، وهي أول صورة رسمية للملك تشارلز كملك، الدهشة عندما تم الكشف عنها رسميا في وقت سابق من العام الحالي. وصور الفنان جوناثان ييو الملك على خلفية من ضربات الفرشاة الحمراء القرمزية، مما أثار ردود فعل متباينة.

وغطى النشطاء رأس الملك بلافتة لشخصية الرسوم المتحركة البريطانية "والاس" من المسلسل الكوميدي "والاس وغروميت". كما تم إلصاق لافتة فقاعة كلامية على اللوحة مع تعليق يقول: "لا يوجد جبن غروميت، انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع RSCPA".

وتم تصميم هذا الإجراء للفت الانتباه إلى تقرير المجموعة، الذي صدر، الأحد، والذي وصفته بأنه "تحقيق دامغ" في 45 مزرعة، وأكدته مؤسسة خيرية لرعاية الحيوان، الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات.

وعلى موقعها على الإنترنت، تصف Animal Rising نفسها بأنها منظمة غير عنيفة، وتشن حملة من أجل "الانتقال العاجل إلى نظام غذائي قائم على النباتات ومستدام وعادل"، وتقول إن مخطط RSPCA Assured يغطي "القسوة على نطاق صناعي".