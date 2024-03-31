الملك تشارلز في أهم ظهور له منذ تشخيص إصابته بالسرطان

هذا ما قاله طبيب عن تشخيص الملك تشارلز بالسرطان.. هل يجب على الجمهور البريطاني القلق؟

(CNN)-- قام العاهل البريطاني تشارلز الثالث، الأحد، بأهم نزهة له منذ تشخيص إصابته بالسرطان، الشهر الماضي، حيث حضر قداس عيد الفصح التقليدي في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

وانضمت إلى الملك زوجته الملكة كاميلا وأعضاء آخرون من العائلة المالكة، الأحد.

وبدا تشارلز، 75 عاما، في حالة معنوية جيدة عندما وصل بالسيارة إلى كنيسة سانت جورج، وهو مبنى يعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي على أراضي قلعة وندسور، على بعد حوالي ساعة بالسيارة من لندن. ورافقته زوجته الملكة كاميلا في هذا الحدث، الذي يعتبر حدثا أساسيا في التقويم الملكي.

ولوح الملك والملكة لحشد صغير من المهنئين الذين تجمعوا في مكان قريب قبل أن يشقا طريقهما إلى الكنيسة.

وكان الملك يتبع المشورة الطبية وتراجع عن أداء واجباته العامة أثناء خضوعه للعلاج. وعلى هذا النحو، كان من المتوقع أن يكون عدد أفراد الأسرة المتجمعين لقداس، الأحد، أقل من المعتاد لتقليل المخاطر المرتبطة بالحشود الكبيرة.

ويأتي التجمع العائلي السنوي بعد أكثر قليلا من أسبوع على إعلان الأميرة كاثرين، أميرة ويلز، أنها تتلقى أيضا علاجا من السرطان. ولم يكن من المتوقع حضور الأميرة وعائلتها، الأحد.