تعليق رسمي بعد ضجة فيديو بايدن خلال عرض مظلي باجتماع مجموعة السبع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتصرفا قام به خلال عرض الهبوط المظلي على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وألقى نشطاء الضوء على ما زعموه بأن الرئيس الأمريكي ابتعد عن باقي المجموعة التي تضم قادة دول السبع، مثيرين تكهنات وتساؤلات عن السبب، الأمر الذي دفع نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، أندور بيتس، للتعليق.

وقال بيتس في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا): "إن منافذ مردوخ (في إشارة إلى منشور صحيفة نيويورك بوست) في حاجة ماسة تدفعهم للكذب لصرف الانتباه عن سجل (الرئيس الأمريكي).."

وتابع: "هنا، يستخدمون إطارًا ضيقًا (للفيديو) بشكل مصطنع ليخفي عن المشاهدين أنه شاهد للتو عرضًا للقفز بالمظلات.. إنه يقول تهانينا لأحد المظليين ويرفع إبهامه".

ويذكر أن قمة مجموعة السبع تأتي بعد أقل من أسبوع من سيطرة أحزاب اليمين المتشدد على الانتخابات البرلمانية الأوروبية وقبل الانتخابات الحاسمة في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتعقد قمة مجموعة السبع وسط قلق مزعج بشأن عودة الشعبَوية.