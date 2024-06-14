زيلينسكي يصرح بما وعدته الصين بشأن روسيا

بحانة في كييف.. شاهد بلينكن يعزف على خشبة مسرح خلال رحلة مفاجئة إلى أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه تلقى "تأكيدات" من القيادة الصينية بأنها لن تقوم بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي على هامش حضوره قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "لقد أجريت محادثة هاتفية مع زعيم الصين شي جينبينغ، وقال إنه لن يبيع أي سلاح لروسيا، سوف نرى لو كان إنسانًا محترما فلن يفعل لأنه أعطاني كلمته."

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت مع أوكرانيا اتفاقا أمنيا ثنائيا على هامش قمة مجموعة السبع.

ويحدد الاتفاق مسارا للعلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وكييف، ولكن يمكن أيضا التراجع عنه من قبل الإدارات الأمريكية المستقبلية، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على تفاصيلها.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ويُلزم الاتفاق الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات بمواصلة تدريب القوات الأوكرانية، والمزيد من التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، ومواصلة تقديم المساعدة العسكرية وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية.