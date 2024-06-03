ما مخاطر قصف أوكرانيا عمق روسيا بأسلحة أمريكية؟ خبير عسكري يجيب لـCNN

ما مخاطر قصف أوكرانيا عمق روسيا بأسلحة أمريكية؟ خبير عسكري يجيب لـCNNالعالمنشر الاثنين، 03 يونيو / حزيران 2024بعد سماح الإدارة الأمريكية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لها لاستهداف الأراضي الروسية، يبدو أن استخدام هذه الأسلحة ينطوي على بعض المخاطر وفقًا للمحلل العسكري لدى شبكة CNN، الجنرال المتقاعد مارك هيرتلينغ.قد يهمك أيضًا.. هل خيّبت دبابات أبرامز الأمريكية أمل الأوكرانيين في مواجهة جيش روسيا؟زيلينسكي من سنغافورة: الحرب مع روسيا ستطول والسبب دعم الصينهل يغيّر استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية داخل أراضي روسيا المعادلة؟قراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياأسلحةالجيش الأمريكيالجيش الأوكرانيالجيش الروسي