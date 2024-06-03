ما مخاطر قصف أوكرانيا عمق روسيا بأسلحة أمريكية؟ خبير عسكري يجيب لـCNN

بعد سماح الإدارة الأمريكية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لها لاستهداف الأراضي الروسية، يبدو أن استخدام هذه الأسلحة ينطوي على بعض المخاطر وفقًا للمحلل العسكري لدى شبكة CNN، الجنرال المتقاعد مارك هيرتلينغ.

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