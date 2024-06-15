أبرز تصريحات الرئيس الأوكراني قبل انطلاق قمة السلام في سويسرا

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يأمل في إقامة "سلام عادل" في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل بدء مؤتمر كبير في سويسرا مخصص لتحديد مسار نحو السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي: "كل ما سيتم الاتفاق عليه في القمة اليوم، سيكون جزءا من عملية صنع السلام التي نحتاجها جميعا. أعتقد أننا سنشهد التاريخ يُصنع هنا في القمة. أتمنى إحلال سلام عادل بأقرب وقت ممكن".

ويحضر القمة التي تبدأ، السبت، ما يقرب من 100 دولة ومنظمة، لكن لن يكون هناك وفد من موسكو.

وفي تصريحاتها وهي جانب زيلينسكي في المؤتمر الصحفي، قالت رئيسة سويسرا، فيولا أمهرد إنه من أجل تحرك العملية نحو السلام، الدول بحاجة إلى "إشراك روسيا في مرحلة ما".

وأضافت أمهرد أن "تآكل احترام القانون الدولي لا يضر بكم فحسب، بل على المدى الطويل، يضر بالجميع. إذا أردنا تحريك العملية نحو السلام، فسيتعين علينا إشراك روسيا في مرحلة ما، هذا واضح للجميع".