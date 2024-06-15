(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه سيتم تقديم مقترح إنهاء الحرب إلى روسيا، عندما يتفق عليه الحاضرون في مؤتمر كبير في سويسرا، مخصص لتحديد مسار نحو السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني في المؤتمر: "يجب أن نقرر معا ما يعنيه السلام العادل للعالم وكيف يمكن تحقيقه بطريقة دائمة. ميثاق الأمم المتحدة هو الأساس لنا. وبعد ذلك عندما تكون خطة العمل مطروحة على الطاولة، ويتفق عليها الجميع وتتسم بالشفافية للشعب، فسيتم إبلاغها لممثلي روسيا. وبالتالي، في قمة السلام الثانية، يمكننا وضع النهاية الحقيقية للحرب".

وأردف الرئيس الأوكراني: "صيغة السلام شاملة، ويسعدنا أن نسمع وأن نعمل على جميع المقترحات وكل الأفكار، وما هو مطلوب بالفعل من أجل السلام، وما أبشركم به أصدقائي الأعزاء، هو أنني أحثكم على أن تكونوا نشطين قدر الإمكان، وأنا فخور بأن كل مناطق العالم وكل القارات ممثلة حاليا في قمة السلام".

واجتمع أكثر من 100 دولة ومنظمة في المؤتمر، ولكن لا يوجد وفد من موسكو.

وفي اليوم السابق لانطلاق القمة، الجمعة، أعاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن التأكيد على خطة السلام الخاصة بالكرملين، والتي لا يُرجح أن توافق عليها أوكرانيا على الإطلاق.

كما أن الصين أيضا ليست حاضرة. وقالت إن أي اجتماع من هذا القبيل يجب أن تحضره روسيا وأوكرانيا.