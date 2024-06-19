كوريا الشمالية تعلن ما بحثه كيم جونغ أون مع بوتين

بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

(CNN)-- بحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، الأربعاء، " تطوير العلاقات الثنائية"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أن "كيم استقبل بوتين في المطار، واستقل سيارة الرئيس الروسي الخاصة إلى مقر إقامته في قصر الضيافة (كومسوسان)، وأعرب بوتين عن شكره العميق لكيم على التحية الشخصية".

وتابعت: "تبادل الزعيمان أفكارهما العميقة بشأن تطوير العلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا بما يتفق مع الرغبة والإرادة المشتركة لشعبي البلدين، وبعد وصولهما إلى قصر الضيافة، أجريا محادثة ودية".

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تأتي في "وقت رائع" حيث دخلت العلاقات الكورية الشمالية الروسية "مسار التنمية الشاملة الجديدة".

وذكرت أن العلاقات بين البلدين بمثابة "حصن استراتيجي قوي للحفاظ على العدالة الدولية والسلام والأمن ومحرك لتسريع بناء عالم جديد متعدد الأقطاب".