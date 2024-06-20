بوتين في فيتنام بعد كوريا الشمالية وسفير أمريكا بهانوي يعلق

شاهد بوتين وكيم جونغ أون "يتعازمان" على دخول السيارة أولًا.. من رضخ للإصرار في النهاية؟

بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

(CNN)-- وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الفيتنامية، هانوي، الأربعاء، بعد اجتماع نادر في كوريا الشمالية مع نظيره كيم جونغ أون، اتفق فيه الزعيمان على شراكة استراتيجية جديدة مدفوعة بحاجة موسكو إلى الأسلحة لحربها في أوكرانيا.

ويتطلع بوتين، الذي يعتبره الغرب منبوذا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة وإظهار أن العزلة الغربية ليس لها تأثير.

وأثارت زيارة بوتين التي تستمر يومين إلى فيتنام حفيظة الولايات المتحدة، حيث ورد أن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في هانوي انتقد الرحلة قائلاً: "لا ينبغي لأي دولة أن تمنح بوتين منصة لتعزيز حربه العدوانية والسماح له بتطبيع فظائعه"، بحسب ما نقلته رويترز.

والتقى الزعيم الروسي بالقيادة الفيتنامية بما في ذلك الأمين العام للحزب الشيوعي، نجوين فو ترونج، والرئيس الجديد، تو لام، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن الكرملين.

وذكرت وكالة تاس أن بوتين أبلغ لام يوم الخميس أن “تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يمثل دائمًا إحدى أولوياتنا"، وكما هو الحال مع زيارته لبيونغ يانغ، يمكن أن تشير رحلة بوتين إلى هانوي إلى تعميق العلاقات بين البلدين حيث يتطلع الزعيم الروسي إلى حشد دعم ملموس وسط العقوبات الدولية بسبب حربه الطاحنة في أوكرانيا.