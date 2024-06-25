(CNN)-- اعتبر زانغ كيشان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، الثلاثاء، أن مهمة المسبار القمري Chang'e-6 تمثل "ناجحة تماما"، حسبما أفادت محطة CCTV الحكومية الصينية.

وأدلى زانغ كيشان بتعليقاته من غرفة التحكم في المركز الفضائي الوطني، بعد عودة وحدة القمر Chang'e-6 بنجاح إلى الأرض.

وعند هبوطها، وضعت الصين علما بجوار وحدة القمر Chang'e-6، كما شُوهد في البث المباشر على محطة CCTV.

ومن جانبه، أجرى الزعيم الصيني، شي جينبينغ اتصالا لتهنئة إدارة الفضاء الوطنية على نجاح مشروع الاستكشاف.

وقال الرئيس شي: "عادت Chang'e-6 بعينات من الجانب البعيد من القمر لأول مرة في تاريخ البشرية. إنه إنجاز تاريخي آخر لبلدنا في بناء دولة قوية في الفضاء والعلوم والتكنولوجيا".