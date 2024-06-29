بالأرقام.. آخر تحديث على عدد الرؤوس النووية وتقسيمها بين دول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام بأن الدول المسلحة نووياً التسع والتي تشمل أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان كوريا الشمالية وإسرائيل تواصل تحديث ترساناتها النووية ونشرت العديد منها أسلحة نووية جديدة في عام 2023.

وذكر المعهد بأنه من إجمالي المخزون العالمي الذي يقدر بنحو 12121 رأسًا حربيًا في يناير 2024، كان هناك حوالي 9585 رأسًا حربيًا في مخزونات عسكرية للاستخدام المحتمل (انظر الجدول أدناه). تم نشر ما يقدر بنحو 3904 من تلك الرؤوس الحربية بالصواريخ والطائرات - أي أكثر بـ 60 رأسًا مما كانت عليه في يناير 2023 - والباقي كان في مخزن مركزي. تم الاحتفاظ بحوالي 2100 رأس حربي منشور في حالة تأهب تشغيلي عالٍ للصواريخ الباليستية. تنتمي جميع هذه الرؤوس الحربية تقريبًا إلى روسيا أو أمريكا، ولكن يُعتقد للمرة الأولى أن الصين لديها بعض الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي عالٍ.

وتسعى كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية إلى اكتساب القدرة على نشر رؤوس حربية متعددة على الصواريخ الباليستية، وهو ما تمتلكه بالفعل روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا، ومؤخراً الصين. وهذا من شأنه أن يتيح زيادة محتملة سريعة في الرؤوس الحربية المنشورة، فضلاً عن إمكانية قيام البلدان المسلحة نووياً بالتهديد بتدمير عدد أكبر بكثير من الأهداف.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه يوضح أحدث التقديرات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي بالدول ذات مخزون الرؤوس الحربية النووية.