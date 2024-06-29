عدد مشاهدات مناظرة CNN الرئاسية بين بايدن وترامب.. إليكم كم بلغ

--(CNN)تابع مناظرة CNN ليلة الخميس بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب 51.27 مليون مشاهد على شاشة التلفزيون، وفقا لبيانات نيلسن.

تم بث المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، والتي أحدثت صدمة في العالم السياسي، عبر 22 شبكة. عرضت شبكة CNN، التي استضافت المناظرة من استوديوهاتها في أتلانتا، بثًا مباشرًا للبث التلفزيوني إلى أي شبكة مجانًا ولكن مع شروط صارمة بشأن العرض والعلامة التجارية.

وارتفعت نسبة مشاهدة المناظرة ببطء مرة أخرى منذ أن سجلت أدنى مستوى قياسي لها في عام 1996 عندما انخفضت في السباق بين بيل كلينتون ومنافسه بوب دول.

في عام 2016، شاهد عدد قياسي بلغ 84 مليون مشاهد المناظرة الأولى للمرشحتين هيلاري كلينتون وترامب. وقد حطم ذلك الرقم القياسي السابق البالغ 80.6 مليون مشاهد والذي تم تسجيله في عام 1980 عندما واجه جيمي كارتر ورونالد ريغان قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات العامة.

تشمل تقييمات نيلسن فقط المشاهدين الأمريكيين الذين شاهدوا المناظرات على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، وليس أولئك الذين يبثون المناظرات على هواتفهم أو يشاهدونها بطريقة أخرى.

وقالت شبكة CNN أن الحدث حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة على مواقعها الرقمية وعلى موقع يوتيوب.

واضافت الشبكة: "عبر منصات CNN الرقمية، كانت المناظرة أكبر مناظرة لشبكة CNN على الإطلاق، وكانت مرتبطة بأكبر حدث بث مباشر على الإطلاق مع 2.3 مليون مشاهدة مباشرة متزامنة في الساعة 9:47 مساءً".