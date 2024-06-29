"من الصعب مناظرة كاذب".. شاهد ما قاله بايدن للصحفيين عن ترامب

شاهد كيف جاء رد كل من بايدن وترامب عندما سُئلا عن عمريهما أثناء المناظرة الرئاسية

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ألف صحفي من 173 دولة يجتمعون في مقر CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامب

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إنه "حقق نصرا" خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN، الخميس، والتي واجه فيها الرئيس جو بايدن.

وأضاف ترامب، تجمع انتخابي في ولاية فرجينيا: "هل شاهدتم الليلة الماضية شيئا يسمى مناظرة؟ كان ذلك كبيرا لكن كما رأيتم على شاشة التلفزيون الليلة الماضية، حققنا نصر كبيرا على رجل يتطلع حقا إلى تدمير بلدنا".

وتابع: "على الرغم من حقيقة أن المحتال جو بايدن قضى الأسبوع بأكمله في كامب ديفيد يستريح ويعمل ويدرس؛ لقد درس بجد، لقد درس بجد لدرجة أنه لم يكن يعرف ماذا كان يفعل بحق الجحيم".

وواصل ترامب، الذي يصغر بايدن بـ3 سنوات فقط، هجومه على بايدن حيث قال إنه ليس أكبر من أن يصبح رئيسا، لكنه "غير كفء".

وأضاف: "مشكلة جو بايدن ليست في عمره، هذا ليس شيئا يخصه، وليس لديه أي مشكلة بخلاف كفاءته، فهو غير كفء على الإطلاق".

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن بايدن سيخرج من السباق الرئاسي، وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ونائب الرئيس كامالا هاريس كبديلين محتملين.

وأضاف: "يقول الكثير من الناس أنه بعد أداء الليلة الماضية، سيترك جو بايدن السباق لكن الحقيقة هي أنني لا أعتقد ذلك حقًا، لأن أداءه في استطلاعات الرأي أفضل من أي من الديمقراطيين الذين يتحدثون عنهم"، ووصف نيوسوم بأنه "أحد أسوأ" حكام الولايات.

يذكر أن بايدن ألقى خطابا قويا أمام حشد من المؤيدين بولاية كارولينا الشمالية الجمعة، حيث اعترف بأنه "ليس شاباً" لكنه أوضح أنه لا يعتزم ترك سباق 2024 من أجل البيت الأبيض.

وقال بايدن مبتسما بينما هتف الجمهور له: "لا أتحدث بالسلاسة التي كنت أتحدث بها. ولا أناظر كما كنت أفعل سابقا أيضا"، وتابع: "لكنني أعرف ما أعرفه. وأعرف قول الحقيقة".

وهاجم بايدن ترامب بقوة أكبر مما كان عليه في الليلة السابقة في المناظرة، ووصف الرئيس السابق بأنه "تهديد حقيقي لهذه الأمة"، وأردف عن ترامب: "إنه تهديد لحريتنا، إنه تهديد لديمقراطيتنا، إنه حرفياً تهديد لكل ما تمثله أمريكا"، وتابع: "الاختيار في هذه الانتخابات بسيط. دونالد ترامب سيدمر ديمقراطيتنا وأنا سأدافع عنها".

ووصف ترامب بأنه "رجل واحد يقود موجة من الجريمة" ووصفه بأنه "لا يحترم النساء أو القانون" وهاجم طريقة مناظرة الرئيس السابق، وهاجمه مراراً وتكراراً بسبب الأكاذيب.

وأردف الرئيس الأمريكي: "قضيت 90 دقيقة على المسرح في نقاش الرجل الذي لديه أخلاق قط الزقاق"، وأردف: "أعتقد أنه سجل -أعني ذلك بصدق- رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأكاذيب في مناظرة واحدة".