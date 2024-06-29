الملياردير وارن بافيت يكشف أخيراً وصيته ومصير ثروته بعد وفاته

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(CNN)-- غيّر الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، وصيته حول الطريقة التي سيتم بها إنفاق ثروته الكبيرة بعد وفاته.

وأوضح بافيت البالغ من العمر 93 عاما، وهو رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، بتصريح لصحيفة وول ستريت جورنال أنه أعاد صياغة وصيته مرة أخرى - وأنه لا يخطط لمواصلة التبرعات لمؤسسة بيل وميليندا غيتس بعد وفاته، مضيفا أنه سيضع ثروته في صندوق خيري جديد يشرف عليه أبناؤه الثلاثة.

وقال بافيت للصحيفة إنه غير وصيته عدة مرات، وقام بوضع أحدث خطة بسبب ثقته في قيم أبنائه وكيف سيوزعون ثروته. كل من أبناء بافيت لديه منظمات خيرية خاصة به، وتابع الملياردير الأمريكي قائلا: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا تجاه قيم أطفالي الثلاثة، ولدي ثقة بنسبة 100% في الطريقة التي سينفذون بها الأمور".

ويذكر أنه في السابق، قال بافيت إن وصيته تنص على أن أكثر من 99% من ممتلكاته تم تخصيصها للاستخدام الخيري لمؤسسة بيل وميليندا غيتس والجمعيات الخيرية الأربع المرتبطة بعائلته: مؤسسة سوزان طومسون بافيت، مؤسسة شيروود، وهوارد جي بافيت. مؤسسة ومؤسسة نوفو.

وتبرع بافيت في العام الماضي فقط بنحو 870 مليون دولار للجمعيات الخيرية الأربع التي تديرها عائلته، ونحو 750 مليون دولار سبقتها في عام 2022.

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