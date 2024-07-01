(CNN)-- قال اثنان من مستشاري الرئيس جو بايدن إن عائلته تشجعه على البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وتقدم له "دعمها المطلق"، وذلك خلال تجمع عائلي في منتجع كامب ديفيد، الأحد.

يأتي عرض الدعم هذا في الوقت الذي يواجه فيه بايدن وحملته سيلًا من الدعوات للانسحاب من الانتخابات بعد أداء سيئ بشكل مذهل الأسبوع الماضي في المناظرة الرئاسية لشبكة CNN. وقال أحد المستشارين إن المناقشات العائلية ركزت على الكيفية التي يمكن بها لأفراد عائلة بايدن مساعدته – وليس ما إذا كان ينبغي عليه إعادة النظر في ترشيحه.

أبدى هانتر بايدن، نجل الرئيس وأحفاده، إعجابهم ودعمهم – بعد الثناء والدعم الهائلين من السيدة الأولى جيل بايدن في الأيام الأخيرة. وقال مستشار بايدن، إن أفراد الأسرة ناقشوا ما إذا كان ينبغي إجراء أي تعديلات على طاقم العمل في الحملة أو الدائرة الداخلية لبايدن.

ومع ذلك، فإن صدمة الجدل الذي أثارته المناظرة الرئاسية لا تزال قائمة لدى الكثيرين، حيث لا يزال الرئيس والمقربون منه في المراحل الأولى من معالجة التداعيات المباشرة.

وجهة نظر الأسرة الآن – أن بايدن يجب أن يبقى ويواصل القتال – يمكن أن تتغير في الأيام المقبلة إذا استمرت دوامة الهبوط وإذا اقتنع الرئيس بأن الخروج من السباق سيكون القرار الأفضل.

وقال مستشارا بايدن إنه يجمع البيانات بفارغ الصبر - القصصية والاستطلاعات العامة - لكنه ينتظر جولة أوسع من استطلاعات الرأي والأبحاث الخاصة بالحملة الديمقراطية هذا الأسبوع، استعدادًا لما يُتوقع أن يكون انزلاقًا.

وكما ذكرت CNN، فإن رأي عائلة بايدن سيكون حاسمًا في تحديد المستقبل السياسي للرئيس - حتى أكثر من الدائرة الداخلية الشهيرة للرئيس من كبار المستشارين.

ويخضع هؤلاء المستشارون الآن لتدقيق كبير، حيث يتساءل المطلعون على شؤون الحزب الديمقراطي علنًا حول كيف سمحوا للرئيس بالصعود إلى منصة المناظرة الأسبوع الماضي لمواجهة دونالد ترامب وهو يعرف ما يجب أن يعرفوه. أمضى فريق بايدن ما يقرب من أسبوع كامل في منتجع كامب ديفيد، محاولًا إعداد الرئيس لأي سيناريو قد يواجهه داخل استوديو CNN.

وبدأ القلق تجاه بعض موظفي بايدن الرئيسيين يتسرب إلى الرأي العام. وخص مدع عام فلوريدا جون مورغان، وهو مانح ديمقراطي، بالذكر المستشارة الكبيرة أنيتا دان وزوجها بوب باور، المحامي الشخصي لبايدن.

كتب مورغان في حسابه في منصة إكس، الأحد: "لقد خُدع بايدن لفترة طويلة بقيمة أنيتا دان وزوجها. إنهم بحاجة للرحيل… اليوم".

ورفض البيت الأبيض التعليق على منشور مورغان.