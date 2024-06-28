سخر الكوميدي جون ستيوارت في برنامج Late Night من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن ووخصمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN.

قد يهمك أيضًا.. "عمل من المنزل ونكات حول تحديث السير الذاتية".. مسؤول يكشف لـCNN الوضع في البيت الأبيض بعد المناظرة