على وقع ضحكات الجمهور.. شاهد كيف سخر الكوميدي جون ستيوارت من بايدن وترامب خلال المناظرة الرئاسية

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على وقع ضحكات الجمهور.. شاهد كيف سخر الكوميدي جون ستيوارت من بايدن وترامب خلال المناظرة الرئاسية

سخر الكوميدي جون ستيوارت في برنامج Late Night من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن ووخصمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN.

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