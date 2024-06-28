على وقع ضحكات الجمهور.. شاهد كيف سخر الكوميدي جون ستيوارت من بايدن وترامب خلال المناظرة الرئاسيةالعالمنشر الجمعة، 28 يونيو / حزيران 2024سخر الكوميدي جون ستيوارت في برنامج Late Night من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن ووخصمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN.قد يهمك أيضًا.. "عمل من المنزل ونكات حول تحديث السير الذاتية".. مسؤول يكشف لـCNN الوضع في البيت الأبيض بعد المناظرة"من الصعب مناظرة كاذب".. شاهد ما قاله بايدن للصحفيين عن ترامببعد أدائه في المناظرة.. هل سيضغط الديمقراطيون على بايدن للانسحاب من الانتخابات؟شاهد كيف تراشق ترامب وبايدن خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها CNNقراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدنجون ستيوارتدونالد ترامب