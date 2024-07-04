(CNN)-- أعلنت مقاطعة داغستان الواقعة في أقصى جنوب روسيا، الخميس، حظرا مؤقتا على ارتداء النقاب، وهو غطاء للوجه بالكامل مع فتحة للعينين، كإجراء أمني في أعقاب الهجمات المميتة التي شنها مسلحون الشهر الماضي.

وكان مسلحون فتحوا النار على أماكن دور عبادة متعددة ونقطة تفتيش مرورية للشرطة في مدينتين بجمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة في 23 يونيو/حزيران الماضي، مما أسفر عن مقتل 15 ضابط شرطة على الأقل وأربعة مدنيين على الأقل، بما في ذلك كاهن أرثوذكسي، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال نائب رئيس مفتي داغستان عبدالله سليموف في رسالة بالفيديو، الأربعاء، إن حظر النقاب سيستمر حتى "يتم القضاء على تهديدات محددة وصدور قانون ديني جديد".

ومن جانبه، قال مساعد مفتي داغستان محمد محمدوف لوكالة أنباء "إي. إيه. ريغنوم" الروسية، الأربعاء، إن "الحظر سيطبق في الأماكن العامة، حيث تكون هناك حاجة للأمن والتعريف بالهوية الشخصية"، مثل الشوارع والمؤسسات العامة وغيرها من الأماكن التي يوجد فيها "تجمعات كبيرة من الناس".

وأضاف أن "توصية الإفتاء تهدف إلى منع التهديدات المحتملة والحفاظ على النظام العام، وأن مدة الحظر تعتمد على تطور الوضع في المنطقة".

كما أصدر مركز تنسيق مسلمي شمال القوقاز بيانا، الأربعاء، وصف فيه ارتداء النقاب والبرقع والملابس الخارجية الأخرى التي تغطي الوجه، بأنه "ضار بالمسلمين ويهدد بالخلافات في العلاقات بين الأديان والأعراق".

ودعا ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا، السبت، المشرعين إلى حظر ارتداء النقاب في روسيا "بشكل عاجل".

وألقى باستريكين باللوم على من وصفهم بـ "إرهابيين إسلاميين" في إطلاق النار المميت في داغستان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، لكن وكالات إنفاذ القانون قالت لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن المهاجمين "من أتباع منظمة إرهابية دولية".