(CNN)-- وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بأنه "رجل سلام"، بعد أن التقى الاثنان في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، الخميس.

وفي منشورات على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال فيكتور أوربان إنه كان "شرفا" أن يزور ترامب، واصفا الاجتماع بأنه "مهمة سلام"، ملمحًا إلى أن الاثنين كانا يناقشان الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف أوربان: "لقد أثبت دونالد ترامب خلال رئاسته أنه رجل سلام. وسوف يفعل ذلك مرة أخرى!".

ورد ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على منصة Truth Social: "شكرا لك فيكتور. يجب أن يكون هناك سلام وبسرعة. لقد مات الكثير من الناس في حرب ما كان يجب أن تبدأ أبدا!".