(CNN)-- تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن هاتفيا، صباح الجمعة، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف في اتصال هاتفي بدأه بيلوسوف، وفقا لمتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت نائب السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ في إفادة صحفية: "أثناء الاتصال، أكد الوزير (الأمريكي)، على أهمية الحفاظ على خطوط التواصل وسط الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".

وتحدث أوستن آخر مرة مع بيلوسوف في 25 يونيو/حزيران الماضي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع، في مكالمة هاتفية بدأها أوستن.

وتأتي المكالمة في اليوم التالي لقمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن العاصمة، حيث أعلن الحلف عن "اتفاق أوكرانيا" الذي تم التوصل إليه حديثا لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.