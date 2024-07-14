بعد محاولة اغتياله.. بايدن: أجريت محادثة "جيدة" مع ترامب

حاول اغتيال ترامب من "خارج محيط الأمن".. إليكم ما قاله الـFBI عن توماس كروكس

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أجرى محادثة قصيرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت.

قال بايدن، في حديثه من البيت الأبيض، الأحد: "أنا ممتن بصدق لأنه في حالة جيدة ويتعافى".

وأضاف الرئيس أنه أجرى محادثة "قصيرة ولكن جيدة" مع ترامب.

وتابع: "كما نتقدم بأحر التعازي لعائلة الضحية الذي قُتل. كان أبًا. كان يحمي عائلته من الرصاص الذي أطلق عليه عندما فقد حياته. الرب أحبه. كما نصلي من أجل الشفاء التام للمصابين".

كان أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض قال إن بايدن وترامب تواصلا في وقت متأخر السبت عبر الهاتف، حيث كان الرئيس حريصًا على التحدث مباشرة مع منافسه. وكرّر بايدن تأكيده أنه لا يوجد مكان أو تسامح مع العنف السياسي، وأكد لترامب أنه وجّه الوكالات لإجراء تحقيق كامل.

وبخلاف مكالمة السبت، لم يتحدث الرجلان بشكل مباشر منذ سنوات. لقد تفاعلا من خلال المشرفين على مناظرة شبكة CNN الشهر الماضي.

خلال حديثه من البيت الأبيض، الأحد، دعا بايدن الناس إلى عدم وضع افتراضات و"السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالقيام بعملهم" عقب محاولة اغتيال ترامب.

ووقف بايدن، وإلى جانبه نائب الرئيس كامالا هاريس والمدعي العام ميريك غارلاند ومدير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وقال بايدن: "أحث الجميع… من فضلكم لا تضعوا افتراضات حول دوافعه أو انتماءاته. دعوا مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بعمله، والوكالات الشريكة له تقوم بعملها".

وقال إنه أصدر تعليماته بأن يكون التحقيق، الذي قال إنه في مراحله الأولى، "شاملا وسريعًا".

يأتي هذا في وقت قال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social، إنه سيتوجه إلى ميلواكي بولاية ويسكونسن، الأحد، كما هو مقرر بعد أن فكر في البداية في تأجيل رحلته بعد محاولة الاغتيال.

وقال ترامب في منشور: "استنادًا إلى الأحداث الرهيبة التي وقعت بالأمس، كنت سأؤجل رحلتي إلى ويسكونسن والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لمدة يومين، لكنني قررت للتو أنني لا أستطيع السماح لـ"مطلق النار" أو قاتل محتمل، بفرض تغيير في الجدول الزمني". أو أي شيء اخر. ولذلك، سأغادر إلى ميلواكي، كما هو مقرر، في الساعة 3:30 مساءً اليوم.