تحدث مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، مع عميل جهاز الأمن السابق جوناثان واكرو، حول كيفية رد فريق تأمين الرئيس السابق دونالد ترامب على محاولة اغتياله عبر إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

قال واكرو: "كان كل شيء منهجيًا في طريقة رد فعلهم. لقد تحركوا بناءً على صوت التهديد. في هذه الحالة، ما شعروا به كان نوعًا من إطلاق النار قادمًا مما يُعتقد أنه يمين الرئيس السابق".

وأضاف: "اندفع عملاء الخدمة السرية وفعلوا بالضبط ما تم تدريبهم على القيام به، وهو وضع أقصى قدر من الاهتمام بالشخص المحمي وأقل قدر من الاهتمام بالمشكلة".

وتابع قائلًا: "هؤلاء العملاء حول الرئيس أو الرئيس السابق، يحتاجون إلى الرد بسرعة كبيرة وجعله آمنًا. والطريقة التي يقومون بها بذلك هي بالضبط ما رأيناه، يضعون أجسادهم حول الرئيس السابق لحجب التهديد المتصور حتى يتمكنوا فعليًا من امتصاص أي نوع ثانوي من الطلقات التي قد تصيب الرئيس".

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