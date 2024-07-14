فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

حاول اغتيال ترامب من "خارج محيط الأمن".. إليكم ما قاله الـFBI عن توماس كروكس

(CNN)-- كان السلاح المستخدم في إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من طراز AR، وفقا لشخص مطلع.

وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون، تم تعقب السلاح حيث يعود إلى والد مطلق النار، مما ساعد في تحديد هوية مطلق النار. وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن مطلق النار لم تكن لديه بطاقة هوية.

ويقول مسؤولو إنفاذ القانون، إنه حتى الآن لم يجد المحققون أي علامات أولية أو على وسائل تواصل اجتماعي أو كتابات أخرى تساعد في تحديد الدافع وراء إطلاق النار.

وتقول السلطات الأمنية إن توماس ماثيو كروكس المسلح الذي حاول اغتيال ترامب، كان جمهوريًا مسجلاً يبلغ من العمر 20 عامًا وكان قد قدم في السابق مساهمة صغيرة لمجموعة متحالفة مع الديمقراطيين، وفقًا للسجلات العامة.